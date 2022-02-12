Нідерландська авіакомпанія KLM призупиняє польоти в Україну

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Нідерландська авіакомпанія KLM заявила про зупинку польотів до України. Останній рейс до Києва планували виконати сьогодні уночі, але його скасували. Коли авіакомпанія відновить польоти до України, наразі невідомо.

Про це ідеться на сайті компанії.

Рішення про призупинення польотів ухвалили після того, як 12 лютого Міністерство закордонних справ Нідерландів присвоїло Україні «червоний рівень» небезпеки подорожей та рекомендувало громадянам відмовитися від поїздок туди.

Представник KLM також зазначив, що з 2014 року перевізник перестав літати над Кримом та східними регіонами України.

«У своїй роботі KLM завжди ставить безпеку пасажирів і співробітників на перше місце. Вибір безпечних та оптимальних маршрутів є стандартною частиною нашої щоденної практики», — ідеться у заяві.