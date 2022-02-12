Нідерландська авіакомпанія KLM призупиняє польоти в Україну
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
Нідерландська авіакомпанія KLM заявила про зупинку польотів до України. Останній рейс до Києва планували виконати сьогодні уночі, але його скасували. Коли авіакомпанія відновить польоти до України, наразі невідомо.
Про це ідеться на сайті компанії.
Рішення про призупинення польотів ухвалили після того, як 12 лютого Міністерство закордонних справ Нідерландів присвоїло Україні «червоний рівень» небезпеки подорожей та рекомендувало громадянам відмовитися від поїздок туди.
Представник KLM також зазначив, що з 2014 року перевізник перестав літати над Кримом та східними регіонами України.
«У своїй роботі KLM завжди ставить безпеку пасажирів і співробітників на перше місце. Вибір безпечних та оптимальних маршрутів є стандартною частиною нашої щоденної практики», — ідеться у заяві.
- Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, було збито в небі над непідконтрольною Києву частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів — піддані Нідерландів.