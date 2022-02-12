«Дотримуємось тиші». У ЗСУ спростували інформацію про обстріли у напрямку Донецька

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, зокрема у напрямку Донецька.

Про це він написав у Facebook.

Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що ніяких обстрілів зі сторони Збройних Сил України не фіксували.

Крім того, артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають у районах відведення.

Річ у тім, що з вечора 11 лютого та продовж дня 12 лютого у медіа та Telegram-каналах час від часу шириться недостовірна інформація про загострення обстрілів на Донбасі чи вибухи невідомого походження.

За даними пресцентру ООС, у зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 11 лютого, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів дістав поранення один український військовий. Перед цим ЗСУ фіксували вісім обстрілів за добу.