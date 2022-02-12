«Досяг віку Пророка». Президент Туркменістану вирішив піти з посади

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Пресслужба Кремля

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов вирішив піти з посади та провести позачергові президентські вибори.

Про це він заявив на засіданні верхньої палати парламенту (Халк Маслахати) під час ухвалення Національної програми розвитку на 30 років.

«Як ви знаєте, рівно 15 років тому, 11 лютого 2007 року, у нашій країні відбулися вибори президента Туркменістану. Тоді мій рідний народ обрав мене на найвищу державну посаду, надавши тим самим величезну довіру. Ось уже 15 років я працюю на найвищій і дуже відповідальній посаді президента Туркменістану, одночасно виконую обовʼязки голови Кабінету міністрів Туркменістану, голови Державної ради безпеки, верховного головнокомандувача Збройних сил і голови Халк Маслахати Міллі Генгеша», — сказав він.

За словами 64-річного Бердимухамедова, «два роки тому він досяг віку Пророка», тому вирішив «відкрити дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни молодим керівникам, вихованим у духовному середовищі та відповідно до високих вимог сучасності». При цьому він продовжить роботу на посаді голови верхньої палати парламенту.

За попередніми даними, вибори відбудуться 12 березня.