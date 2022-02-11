Бойовики на Донбасі поранили військового і застосували дрон
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На Донбасі в зоні бойових дій поранено українського військового.
Про це повідомляє штаб ООС.
З початку цієї доби російські бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї та ручних гранатометів вони вели вогонь у бік Невельського і Пісків, а біля Марʼїнки за допомогою дрону скинули гранатометний постріл ВОГ-17.
Де саме було поранено військового — у штабі не повідомляють. Його стан задовільний.
- З початку лютого 2022 року бойовики обстріляли КПВВ «Гнутове», поранили чотирьох військових і скинули з безпілотника на Павлопіль (під Маріуполем) саморобні снаряди.