Бойовики на Донбасі поранили військового і застосували дрон

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На Донбасі в зоні бойових дій поранено українського військового.

Про це повідомляє штаб ООС.

З початку цієї доби російські бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї та ручних гранатометів вони вели вогонь у бік Невельського і Пісків, а біля Марʼїнки за допомогою дрону скинули гранатометний постріл ВОГ-17.

Де саме було поранено військового — у штабі не повідомляють. Його стан задовільний.