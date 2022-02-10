Поліція викличе на допит харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Його кортеж, ймовірно, збив на смерть людину

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УНІАН

Поліція Харківської області викличе на допит бізнесмена Олександра Ярославського у справі про аварію із, ймовірно, його кортежем, в якій загинув пішохід.

Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило 10 лютого.

Поліцейські зараз встановлюють особу загиблого, а також усі обставини аварії. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП — харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

У середу, 9 лютого, близько 22:55 на дорозі «Київ-Харків-Довжанський» сталась смертельна аварія: машина, яка їхала зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, наїхала на 50-річного пішохода, який потім загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями.

частина 2 статті 286 — порушення правил безпеки дорожнього руху;

частина 3 статті 135 — залишення людини в небезпеці.

Максимальне покарання передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати авто до 3 років.

Вранці 10 лютого «Українська правда» із посиланням на свої джерела повідомила, що кортеж Ярославського вночі 9 лютого збив на смерть людину — на місці аварії знайшли відповідні автомобільні номери.

Потім сам Олександр Ярославський відповів на питання видання «Обʼєктив»: «Я спав вдома і вранці тільки дізнався про це». Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. На уточнення, чи належать автомобілям з його кортежу номери «0018», Ярославський відповів, що не стежить за номерами.