Принц Чарльз удруге захворів на коронавірус
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- Ангеліна Шеремет
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WPA Pool / Pool / Getty Images
Принц Уельський Чарльз удруге від початку пандемії захворів на коронавірус. Зараз 73-річний герцог перебуває на самоізоляції.
Позитивний результат тесту він отримав вранці 10 лютого, а ще увечері 9 лютого був на заході разом із міністром внутрішніх справ Пріті Пател.
«Його Королівська Високість глибоко розчарована тим, що він не зможе бути присутнім на сьогоднішніх заходах у Вінчестері, і намагатиметься перенести свій візит на найближчий час», — повідомив Кларенс-гаус у Twitter.
Уперше на коронавірус принц Чарльз захворів у березні 2020 року. У лютому 2021 року він вакцинувався разом із дружиною, герцогинею Корнуольскою Каміллою Паркер Боулз.
Останніми днями коронавірус виявили також у королеви Данії Маргрете II та короля Іспанії Філіпа.
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