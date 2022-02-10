Володимир Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском з боку сусідів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами «Європейської Бізнес Асоціації», аби запевнити їх, що ситуація з безпекою у країні контрольована і ризиків для економіки немає.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів — це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, — ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання у градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо», — заявив президент.
Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність для вчасного реагування на будь-який розвиток подій.
«Сьогодні в нас достатньо сил та озброєння, щоб достойно захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових», — запевнив він.
Президент додав, що економічна ситуація в Україні сьогодні стабільна, що відбивається на зміцненні гривні.
«Головне завдання президента й уряду країни — бізнес, економіка, інвестиційний клімат. Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку», — резюмував Зеленський.
- Національний банк України погіршив прогноз зростання економіки України у 2022 році з 3,8 до 3,4%. Що стосується прогнозу на 2023 рік, його теж погіршили з очікуваних 4% до 3,7%. Серед причин, які впливають на погіршення прогнозу економічного зростання, — високі ціни на енергоносії, геополітична напруженість, дефіцит деяких видів продукції у світі та наслідки пандемії COVID-19.