Володимир Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском з боку сусідів

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами «Європейської Бізнес Асоціації», аби запевнити їх, що ситуація з безпекою у країні контрольована і ризиків для економіки немає.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів — це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, — ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання у градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо», — заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність для вчасного реагування на будь-який розвиток подій.

«Сьогодні в нас достатньо сил та озброєння, щоб достойно захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових», — запевнив він.

Президент додав, що економічна ситуація в Україні сьогодні стабільна, що відбивається на зміцненні гривні.

«Головне завдання президента й уряду країни — бізнес, економіка, інвестиційний клімат. Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку», — резюмував Зеленський.