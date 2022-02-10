Уганда виплатить ДР Конго $325 мільйонів за окупацію територій
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Vad Z
Міжнародний суд Організації Обʼєднаних Націй зобовʼязав Уганду виплатити Демократичній Республіці Конго $325 мілйонів компенсації за причетність до окупації її територій. До 2026 року країна виплачуватиме Конго по $65 мільйонів щороку.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Суд ухвалив, що Уганда порушила міжнародні норми як окупант з 1998 до 2003 років, тому несе відповідальність за загибель 10—15 тисяч людей у східній частині регіону Ітурі.
Крім того, суд підтвердив, що Уганда під час окупації була причетна до грабування природних ресурсів — золота, алмазів і деревини.
ДР Конго вимагала компенсацію в $11 мільярдів, проте суд не задовольнив такий запит, заявивши, що це зруйнує економіку Уганди.
- У 1990-х роках війська з Уганди та Руанди двічі вторгалися в ДР Конго, працюючи з місцевими ополченцями над поваленням уряду. Вони стверджували, що втрутилися, щоб запобігти розповсюдженню конфлікту в ДР Конго. Цей конфлікт став однією із причин того, що в Конго у 1998—2008 роках понад пʼять мільйонів людей загинули від хвороб і голоду.