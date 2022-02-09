У глави МЗС Словаччини виявили коронавірус. Вчора він зустрічався із Володимиром Зеленським
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ivan Korcok / Facebook
У глави Міністерства закордонних справ Словаччини Івана Корчока 9 лютого виявили коронавірус. За день до цього, 8 лютого, у нього була зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про ковід сам Корчок повідомив у Facebook.
«Сьогодні позитивні новини. Спочатку Петра Влхова, потім голосування в парламенті та по-третє, на жаль, результат тесту на COVID — позитивний. Я міг би обійтись без цього «позитивного» повідомлення», — повідомив Іван Корчок.
Міністр повернувся з України увечері вівторка, 8 лютого. У Києві на зустрічі із Зеленським також був чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський та австрійський Александер Шалленберг.
- 3 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган із дружиною перебували в Києві, де зустрічалися із Володимиром Зеленським. За два дні після цього у них виявили коронавірус.