У глави МЗС Словаччини виявили коронавірус. Вчора він зустрічався із Володимиром Зеленським

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Ivan Korcok / Facebook

У глави Міністерства закордонних справ Словаччини Івана Корчока 9 лютого виявили коронавірус. За день до цього, 8 лютого, у нього була зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про ковід сам Корчок повідомив у Facebook.

«Сьогодні позитивні новини. Спочатку Петра Влхова, потім голосування в парламенті та по-третє, на жаль, результат тесту на COVID — позитивний. Я міг би обійтись без цього «позитивного» повідомлення», — повідомив Іван Корчок.

Міністр повернувся з України увечері вівторка, 8 лютого. У Києві на зустрічі із Зеленським також був чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський та австрійський Александер Шалленберг.