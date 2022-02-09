Депутата Київради спіймали на хабарі. За понад мільйон гривень «слуга» Трубіцин сприяв роздрібній торгівлі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Детективи Національного антикорупційного бюро викрили чинного депутата Київської міської ради та ще пʼятьох осіб на отриманні 1,26 мільйона гривень хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Фігурантів затримали.
Про це інформує пресслужба НАБУ. За даними «Бабеля», ідеться про депутата від фракції «Слуги народу» Владислава Трубіцина.
Окрім нього, правоохоронці викрили:
- помічника депутата Київради;
- директора комунального підприємства;
- двох заступників директора комунального підприємства;
- наближену до депутата особу.
За версією слідства, фігуранти організували схему відмивання грошей, забезпечуючи конкретній компанії перемогу в електронних торгах на право розміщувати точки сезонної пересувної торгівлі.
Ішлося про сім локацій в різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 мільйона гривень на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.
При передачі частини хабаря — 1,26 мільйона гривень — депутата та ще п’ятьох осіб викрили.