Словаччина спростила правила в’їзду в країну

Новини

Douglas O / Unsplash

Уряд Словаччини спростив правила в’їзду в країну. Там більше не вестимуть перелік країн з високим ризиком зараження.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«Від 4 лютого 2022 року після прибуття до Словаччини особи, які подолали COVID-19 більше 180 днів тому, мають ті самі умови, що й вакциновані. Тобто для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин після прибуття до Словаччини не є обов’язковим», — йдеться у повідомленні.

Там підкреслили, що раніше ті, хто одужав від коронавірусу, були змушені йти на карантин. Водночас вакциновані та ті, хто перехворів, мали зареєструватися на спеціальному сайті.

«Нині реєстрація в eHranice залишається обов’язковою для невакцинованих осіб — після кожного прибуття до Словаччини. Стосовно карантину для нещеплених, то він скорочується з 10 днів до 5 днів після прибуття до Словаччини, або припиняється після отримання негативного результату ПЛР-тесту, який можна зробити одразу після прибуття до Словаччини», — пояснили прикордонники.