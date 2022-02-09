Опитування: Більшість європейців вірять у напад Росії на Україну, але НАТО і ЄС мають прийти на допомогу Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Westend61 / Getty Images
Більшість європейців вважають цілком ймовірним вторгнення Росії в Україну вже цього року. Але вони підтримують допомогу з боку НАТО та ЄС.
Про це йдеться в опитуванні Європейської ради з міжнародних відносин.
В опитуванні брали участь громадяни семи країн — Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії та Швеції. На ці країни припадає дві третини усього населення ЄС.
Найбільше тих, хто вірить у напад Росії на Україну, у Польщі — 73%. Аналогічні думки у жителів Румунії (64%) та Швеції (55%). Натомість у Фінляндії таких лише 44%, у всіх інших країнах понад 50% вважають ймовірним вторгнення Росії.
Водночас 62% опитаних з усіх країн вважають, що НАТО повинно допомогти Україні у разі вторгнення Росії. 60% вважають, що допомогти також має і ЄС, а 54% — США.
Однак щодо допомоги їхньої власної країни, то тут думки європейців розділилися. Найбільше готові допомагати поляки (65%) та французи із шведами (по 43%). Найменше — фіни (20%).
Також поляки вважають абсолютно всі можливі негативні наслідки допомоги Україні під час російського вторгнення цілком прийнятними для себе: від можливих кібератак та проблем з економікою до повноцінної військової загрози з боку Росії. Аналогічні погляди і у шведів та румунів. Натомість в Італії готові до підвищення цін на газ та приймати біженців із України, але інші загрози там вважають не вартими допомоги Україні. У Німеччині, Фінляндії та Франції вважають допомогу Україні не вартою можливих загроз.
- Майже половина українців (49,2%) переконані, що загроза нового вторгнення Росії на територію України є реальною. Натомість 41,4% вважають, що такого вторгнення не буде. Також 57% українців вважають, що дипломатичних та оборонних зусиль влади недостатньо, щоб запобігти загрозі з боку Росії, а 27,1% дотримуються протилежної думки.