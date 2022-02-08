TikTok тестує батьківський контроль і віковий рейтинг

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Розробники TikTok тестують функцію батьківського контролю і обмеження доступу до контенту за віком.

Про це пише Reuters.

Розробники заявили на брифінгу, що не будуть заново «відкривати колесо» і візьмуть за основу вже існуючі практики та моделі.

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У батьків (опікунів) зʼявиться можливість зі свого пристрою обмежувати контент для своїх дітей, а автори контенту зможуть вказувати віковий рейтинг для відео, за аналогією із фільмами та іграми.

Агентство пише, що TikTok вирішив посилити контроль за контентом на тлі ретельної перевірки з боку влади США після критики Instagram за шкоду психічному здоровʼю підлітків.

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