TikTok тестує батьківський контроль і віковий рейтинг
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Розробники TikTok тестують функцію батьківського контролю і обмеження доступу до контенту за віком.
Про це пише Reuters.
Розробники заявили на брифінгу, що не будуть заново «відкривати колесо» і візьмуть за основу вже існуючі практики та моделі.
У батьків (опікунів) зʼявиться можливість зі свого пристрою обмежувати контент для своїх дітей, а автори контенту зможуть вказувати віковий рейтинг для відео, за аналогією із фільмами та іграми.
Агентство пише, що TikTok вирішив посилити контроль за контентом на тлі ретельної перевірки з боку влади США після критики Instagram за шкоду психічному здоровʼю підлітків.
- У січні розробники соцмережі TikTok почали тестувати платні підписки для монетизації контенту на платформі.
- Також TikTok тестує свою відеостримінгову платформу для авторів контенту.