Чеський мільйонер опублікував відео, як він розганяється на Bugatti до 417 км/год. Тепер за нього взялась німецька прокуратура

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Yannis Zaugg / Unsplash

Німеччина відкрила кримінальне провадження щодо чеського мільйонера Радіма Пассера, який розігнався на Bugatti до 417 км/год.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався на автомагістралі в землі Саксонія-Анхальт ще влітку 2021 року, але відео опублікували 9 січня 2022 року. На відео є кадр, де віртуальний спідометр показує 417 км/год на автомагістралі між Берліном і Магдебургом. Користувачі в коментарях звинуватили мільйонера в безвідповідальній та небезпечній поїздці, він відповів фразою про «хорошу видимість» і підкреслив силу гальм його Bugatti.

«Ми дякуємо богові за безпеку та добрі обставини», — написав Пассера в описі до відео.

Дорожня поліція розпочала розслідування після того, як відео почали публікувати німецькі ЗМІ. Результати передали до прокуратури, яка й почала кримінальне провадження. Згідно з Кримінальним кодексом, це можна класифікувати як заборонені перегони, адже водій рухається з невідповідною швидкістю, чим грубо порушує правила безпеки руху.

Мільйонеру загрожує позбавлення волі до двох років або штраф.