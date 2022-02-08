У «Дії» зʼявилося шість нових послуг. Які ще новинки анонсували на Diia Summit

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У Києві під час Diia Summit презентували нові послуги, які уже доступні на порталі «Дія» або у мобільному застосунку.

Ідеться про послугу електронного опитування, можливість шерингу технічного паспорта, отримання дозволу на будівництво, зміну місця реєтрації, продовження або зупинення грошової допомоги ВПО без зміни даних та про отримання довідки про несудимість.

Президент зауважив, що в лютому 2020 року, коли відбулася презентація новоствореного додатка «Дія», були доступні цифрові водійські права й техпаспорт, і тоді це вважалося проривом. А сьогодні в застосунку – понад 20 документів та послуг, а на порталі «Дія» — понад 50 державних послуг, ліцензій та дозволів.

«Ми стали четвертою країною Європи, яка має електронні права. Тоді це була гордість. Ми перші у світі запустили цифровий паспорт, що має таку ж силу, як і паперовий. Тоді це була фантастика. Ми перші приєдналися до єдиного цифрового ринку Європи з COVID-сертифікатами, які згенерували 10 мільйонів українців. І зараз все це вже звичка. Звичка до якісного, швидкого й зручного сервісу від держави», — зазначив Володимир Зеленський.

Також у 2022 році абітурієнти зможуть вступати до вишів онлайн, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також Мінцифри працює над сервісом вступу до університетів для іноземних абітурієнтів, оскільки зараз в Україні здобуває освіту понад 50 тисяч іноземців.

Крім того, віднині в Україні стартував новий податковий режим для IT-компаній «Дія City». Засновник SoftServe на саміті сказав, що його компанія однією з перших стане резидентом, таку ж позицію висловили UST та міжнародна фінансова технологічна компанія Revolut.

Перша леді України Олена Зеленська під час заходу Diia Summit 2022 презентувала нову цифрову державну послугу — «Дія.Безбар’єрність», покликану спростити взаємодію держави з населенням.

Ця послуга надасть можливість отримати пільги, послуги, документи, дізнатися, як діяти в складних життєвих ситуаціях, та довідатися про свої права та можливості.