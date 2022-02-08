Перший інвестор Facebook Пітер Тіль залишає раду директорів Meta. Він зосередиться на проміжних виборах у США

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Flickr / Arleco Producciones

Перший інвестор Facebook та співзасновник PayPal Пітер Тіль залишає раду директорів Meta. Він перебував на цій посаді 17 років.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг подякував колезі за роботу і зазначив, що Пітер був цінним членом ради.

The New York Times пише, що відставка 54-річного мільярдера повʼязана з бажанням зосередитися на проміжних виборах у листопаді 2022 року. Зазначимо, що наразі він є членом Республіканської партії, а у 2016 році відзначився активною підтримкою Дональда Трампа під час виборів.

Цьогорічні вибори Тіль вважає дуже важливими для визначення майбутнього напрямку розвитку США і хоче підтримати кандидатів, які прихильні до політики Трампа.

Наразі статки мільярдера оцінюють у $2,6 мільярда, його вважають одним з найбільших донорів Республіканської партії.