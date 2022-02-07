У Франції заборонили вбивати курчат-самців

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Magpie Playing / Flickr

У Франції заборонили знищувати курчат-самців відразу після їх вилуплення. Інкубатори мають протягом року почати використовувати техніку для визначення статі ембріона в яйці, аби надалі їх відсортовувати.

Про це повідомляє DW із посиланням на декрет в урядовому бюлетені.

До цього часу у Франції щороку відбраковували до 50 мільйонів курчат-самців, у Європейському Союзі ця цифра сягає 300 мільйонів. Курчат-самців убивають відразу після їх появи з яєць. Причина — у дорослому віці від них не можна отримати ні яєць, ні мʼяса, як від курей.

За запровадження такого підходу захисники тварин боролися тривалий час. Утім, з нововведеням вони згодні не повністю і зазначають, що сучасны технології визначають стать яйця до 15-го дня, а це «запізній» термін, оскільки уже тоді курчата можуть «відчувати біль», пояснила голова французької Спілки захисту сільськогосподарських тварин Леопольдін Шарбонно.

У Німеччині знищення курчат чоловічої статі заборонено з 1 січня 2022 року.