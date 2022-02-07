Кувейт заборонить показ фільму з акторкою Галь Гадот через її підтримку ізраїльської армії

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Flickr / Gage Skidmore

Влада Кувейту заборонила показ фільму «Смерть на Нілі» у своїх кінотеатрах через ізраїльську акторку Галь Гадот.

Про це пише The Times of Israel.

Цю інформацію підтвердили у Міністерстві інформації Кувейту. Там підкреслили, що глядачі у Кувейті не матимуть можливості подивитися фільм «Смерть на Нілі», який має вийти в кінотеатрах у лютому.

Таке рішення ухвалили через обурення у соцмережах. Користувачі вимагали заборонити фільм через те, що Гадот підтримує ізраїльську армію та критикувала палестинський радикальний рух ХАМАС під час війни 2014 року у Секторі Гази.

Кувейт послідовно виступає проти нормалізації відносин з Ізраїлем та підтримує палестинців у їхньому прагненні отримати незалежну державу. Натомість останнім часом низка арабських країн, зокрема ОАЕ та Бахрейн, почали підписувати мирні угоди з Ізраїлем.

Акторка Галь Гадот народилася в Ізраїлі та свого часу відслужила два роки в ізраїльській армії — там служба є обов’язковою для чоловіків та жінок. Також вона перемагала на конкурсі «Міс Ізраїль — 2004». Гадот знімалася у кількох частинах «Форсажу», а також мала головну роль у фільмах «Диво-жінка» та «Диво-жінка 1984». Ці фільми свого часу теж заборонялися в арабських країнах через участь акторки.