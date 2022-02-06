Швеція повернулася до тактик холодної війни для боротьби із загрозами з боку Росії

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На тлі побоювань нової агресії Росії у Європі Швеція повернулася до тактик часів холодної війни для боротьби із дезінформацією. В країні відродили Агентство психологічного захисту для боротьби із фейками і панічними настроями населення.

Про це повідомляє The Guardian.

Заступник директора агентства Магнус Хьорт заявив, що побоювання влади щодо Росії посилюються через ситуацію навколо України. Крім цього, Швеція не відкидає можливості бути атакованою РФ, особливо на тлі дискусій про вступ Швеції і Фінляндії до НАТО.

Наразі країна приділяє особливу увагу стратегічному острову Готланд у Балтійському морі, який посилили військовими. Також, як зазначає видання, Швеція готується до захисту виборів, які відбудуться у вересні. Хьорт не виключає, що Росія може втрутитися у цей процес.