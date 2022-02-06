Олександр Лукашенко пригрозив Україні військовою відповіддю за «наступ» на Донбас. Зеленського він назвав «безголовим»

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує Україні військовою відповіддю, якщо українська армія почне активні бойові дії на Донбасі.

Про це він заявив російському пропагандисту Володимиру Соловйову, передає БелТА.

Лукашенко сказав, що Мінськ піде на спільні із Москвою воєнні дії. «Небезпека одна — що вони зроблять дуже серйозні акції у напрямку Донецька і Луганська, Донбасу», — заявив Лукашенко.

На запитання, якщо Київ «почне війну, як поведе себе білоруська армія», він відповів: «Точно так, як російська».

«Все залежатиме від них. Від влади. Від армії українців [...]. Ми намалювали червоні лінії. Став на червону лінію — отримуй», — сказав Лукашенко.

Він вважає, що війну провокують США і штовхають Володимира Зеленського на це. Він зазначив, що у Зеленський «немає стрижня» і назвав його «безголовим». Загалом Лукашенко ставиться до президента України «як до дитини» через його «аморфність».

Напередодні, 3 лютого, міністр оборони Олексій Резніков твердо заявив, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі чи в окупованому Криму. Київ іде і йтиме дипломатичним шляхом.