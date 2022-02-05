Біля берегів Франції друге у світі за величиною рибальське судно викинуло понад 100 тисяч мертвих риб

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Друге у світі за величиною рибальське судно — нідерландський траулер FV Margiris, викинуло біля берегів Франції понад 100 тисяч мертвих риб.

Про це пише The Guardian.

Французький міністр Аннік Жирарден назвала цей вчинок «шокуючим» та попросила національний орган з нагляду за рибальством розпочати розслідування.

Віргініюс Сінкявічюс, європейський комісар з навколишнього середовища, океанів та рибальства, також заявив, що шукає «вичерпну інформацію та докази у цій справі».

Компанія-власник судна пояснила інцидент розривом траулерної сітки. Французькі екологи першими повідомили про подію, опублікувавши фото путасу, підвиду тріски, який використовується для виробництва рибних паличок, рибʼячого жиру і борошна. Згідно з їхньою заявою, мертва риба вкрила близько 3 тисяч квадратних метрів поверхні води.

Повідомляється, що траулери на кшталт Margiris використовують сітки завдовжки понад кілометр і переробляють рибу на бортових заводах, що різко критикується екологами.