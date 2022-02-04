Парламент Чорногорії проголосував за відставку уряду

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Парламент Чорногорії (Скупщина) проголосував за відставку уряду, висловивши йому недовіру.

Про це повідомляється на сайті державної телерадіокомпанії країни RTCG.

Як зазначається, за рішення про відставку уряду проголосували 43 депутати, проти були 11 обранців.

Більшість депутатів вважають, що за рік роботи прем’єр-міністр Здравко Кривокапич не показав значних результатів.

Глава уряду та більшість міністрів перед початком сесії залишили залу Асамблеї. З представників уряду були лише міністри Младен Боянич і Тамара Срженич, але Боянич залишив зал після початку дебатів.

Згідно з Конституцією, після винесення вотуму недовіри уряду мають призначити дату дострокових виборів. Найімовірніше, вони відбудуться у травні. До цього часу чинний уряд виконуватиме свої обов’язки.