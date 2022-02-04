Греція послабила вимоги для вʼїзду вакцинованих туристів

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Уряд Греції спростив вимоги для вʼїзду в країну вакцинованих туристів, звільнивши їх від необхідності надавати негативний тест.

Про це пише GreekReport.

Міністр охорони здоров’я країни Танос Плевріс заявив, що з 7 лютого туристи, які мають чинний європейський сертифікат вакцинації проти COVID-19, при вʼїзді до Греції більше не будуть зобовʼязані пред’являти COVID-тест.

Міністр туризму Василіс Кікіліас заявив, що туристичний сезон в Греції цього року почнеться з 1 березня. Він привітав рішення МОЗ і назвав його кроком до збільшення туристичних потоків до країни, оскільки це полегшує потенційним мандрівникам планування подорожі до Греції.