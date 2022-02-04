У Пекіні стартувала церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор

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У столиці Китаю Пекіні стартувала церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

Подія відбувається на Національному стадіоні Пекіну. Це вже другі Ігри, які відбуваються на цьому стадіоні. «Суспільне» зазначає, що вперше в історії зимових Олімпійських ігор прапор нестимуть одразу два спортсмени: українськими прапороносцями стануть фристайліст Олександр Абраменко і фігуристка Олександра Назарова. Спостерігати за церемонією можна тут.

Україну на цих Іграх представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах. У складі української збірної є четверо олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко. Змагання триватимуть з 4 по 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 по 13 березня.

У Пекіні вже два дні тривають попередні етапи змагань. Так, китайські фігуристи Суй Веньцзін і Хань Цун, як пише Укрінформ, уже встановили світовий рекорд у змаганнях спортивних пар у командній першості. Коротку програму фігуристи з Китаю виконали з результатом 82,83 бала, перевершивши рекорд чинних чемпіонів світу росіян Анастасії Мішиної та Олександра Галлямова. Українська пара — Софія Голіченко й Артем Даренський — показала дев'ятий результат. Також стартували кваліфікаційні раунди в керлінгу, жіночому хокеї та фрістайлі.

Ігри відбуваються на тлі швидкого поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Як пише Deutsche Welle, понад 100 спортсменів заразилися коронавірусом протягом півтора тижня до початку Олімпіади. Ще майже 200 випадків виявили серед інших осіб, які були залучені до організації Ігор. Усіх їх відправили на ізоляцію.

Влада Китаю запровадила суворі карантинні правила. Через коронавірус змагання пройдуть без іноземних уболівальників. Видання Sports.ru зазначає, що для спортивних делегацій організатори зробили спеціальну «бульбашку» — суворо відведену зону, за межі якої спортсмени не можуть виходити. Учасників Олімпіади не випускатимуть із готелів до міста, також на них чекають щоденні тести на коронавірус, а китайська влада відстежуватиме можливі контакти між делегаціями.