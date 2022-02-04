Китай і Росія зробили спільну заяву. Пекін підтримав вимоги РФ про «гарантії безпеки», дорікнувши США

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Президент Росії Володимир Путін провів у Пекіні зустріч (уперше за три роки) з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, за підсумками якої сторони випустили спільну заяву.

Заява опублікована на сайті президента РФ — вона стосується вимог Росії до країн Заходу на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну.

Китай підтримує вимоги РФ про гарантії безпеки, у рамках яких Москва домагається гарантій нерозширення НАТО на схід. Китай і Росія єдині в неприйнятності для них зміцнення Альянсу.

У заяві це подано так: «Сторони глибоко стурбовані серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки та виходять із того, що долі народів усіх країн взаємоповʼязані. Жодна держава не може і не повинна забезпечувати свою безпеку у відриві від безпеки всього світу і за рахунок безпеки інших держав. Міжнародне співтовариство має брати активну участь у глобальному управлінні на користь забезпечення загальної комплексної неподільної та сталої безпеки».

У заяві містяться закиди на адресу США, які, згідно із позицією Москви та Пекіну, розвивають ракетне озброєння, виходять з міжнародних угод і ведуть шкідливу для євроатлантичного і тихоокеанського регіонів політику.

При цьому Путін і Цзіньпін домовилися «твердо відстоювати непорушність результатів Другої світової війни» та «протистояти викривленню історії». Також сторони заявили, що захист прав людини «не повинен використовуватися як інструмент тиску на інші країни». Ця частина повʼязана із санкціями за утиски уйгурів у провінції Сіньцзян.