Україна досі не отримала від Німеччини письмового підтвердження про передання 5 тисяч шоломів

Новини

УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Німеччина досі не надіслала письмового підтвердження про передання пʼяти тисяч обіцяних військових захисних шоломів.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила, що відповідний документ готується і невдовзі буде переданий у Київ. Міністр подякував їй за роботу та системну медичну допомогу для українських військових та водночас зазначив, що досі залишається відкритою проблема постачання зброї для України.

«Перше, що нам вкрай потрібно від Німеччини — це припинити блокування поставок зброї іншими країнами», — наголосив міністр.

За його словами, уряд Естонії звернувся до Німеччини з проханням дозволити надати Україні гармати виробництва часів Німецької Демократичної Республіки, але отримав відмову.

Крім того, уряд Німеччини продовжує блокувати придбання Україною летальної зброї через NSPA.

«Воно дає можливість у прозорий, відкритий спосіб придбати ті чи інші засоби захисту або ураження. Тому, коли ми звертаємося публічно до уряду Німеччини, ми насамперед просимо: не блокуйте, будь ласка, нашу можливість захищатися», — зазначив Резніков.