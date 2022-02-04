YouTube також видалив канали бойовиків «Л/ДНР»

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Відеохостинг YouTube у ніч проти 4 лютого видалив низку каналів, які повʼязані із бойовиками «ЛНР» та «ДНР»

Зокрема, заблоковані канали «Луганського інформаційного центру», «державної телерадіокомпанії ЛНР», «міністерства інформації «ДНР», «народної міліції «ДНР», «народної міліції «ЛНР».

Під час спроби знайти ці канали зʼявляється напис «Цей обліковий запис заблоковано через порушення правил спільноти».

«Минулої ночі був видалений канал «Луганського Інформаційного Центру» в популярному відеохостингу YouTube, причому це було зроблено вкрай безцеремонно, без попереджень і повідомлень. За що, чому, як — незрозуміло», — зазначили в «ЛНР».

Крім каналів бойовиків, YouTube також видалив канали нардепа Нестора Шуфрича UkrLive та «Перший незалежний». На самих каналах це назвали «актом цензури» і повідомили, що змінили адресу мовлення в YouTube.