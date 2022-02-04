СБУ викрила харківського айтішника, який через «особисту неприязнь» повідомляв про мінування судів та аеропорту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Служба безпеки України викрила та затримала 39-річного харківʼянина, який відправляв анонімні електронні листи про нібито замінування державних установ.
Про це СБУ повідомила 4 лютого.
Псевдомінер — фахівець в ІТ-сфері. Надсилаючи анонімні електронні листи, він використовував спеціальні програми, які приховують місцезнаходження. Мотиви — особиста неприязнь до правоохоронних і судових органів України, а також до влади в цілому. СБУ його ще перевіряє на співпрацю з іноземними спецслужбами. Затримали чоловіка у нього вдома після чергового повідомлення про мінування.
Чоловік протягом грудня щонайменше 14 разів повідомляв про «мінування», зокрема, Харківської обласної державної адміністрації, Харківського апеляційного суду, міжнародного аеропорту «Харків», залізничних та автомобільних вокзалів, а також ТРЦ.
Чоловіку загрожує термін від чотирьох до восьми років. Крім цього, йому доведеться також компенсувати десятки тисяч витрат державних та комерційних установ, що зазнали збитків від його «мінувань».
- В Україні з початку року спостерігається хвиля неправдивих повідомлень про мінування. З початку року фахівцям довелося перевірити 3 183 обʼєкти, на жодному з них вибухівку не знайшли. ДСНС повідомляє, що більшість повідомлень надходили з Росії або з окупованих територій. СБУ повʼязує хвилю «мінувань» із Росією.