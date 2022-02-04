Акції компанії Meta, що володіє Facebook, впали на 26%. Це рекордний збиток

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David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images

Компанія Meta Platforms, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, за добу 3 лютого зазнала падіння ринкової вартості акцій на понад $230 мільярдів, що стало рекордним щоденним збитком для американської фірми.

Про це повідомляє BBC.

Акції компанії впали на 26,4%, після того як квартальні дані розчарували інвесторів. У них Meta повідомила, зокрема, що кількість активних щоденних користувачів Facebook вперше за 18-річну історію скоротилася: за жовтень-грудень 2021 року їхня щоденна кількість була 1,929 млрд, а у попередньому кварталі (липень-вересень) — 1,930 млрд. Цукерберг це пояснив тим, що молоді користувачі пішли до соцмереж-конкурентів.

Meta також попередила про уповільнення зростання доходів через конкуренцію з боку TikTok та YouTube. Крім цього, рекламодавці також скорочують витрати.

Фірма прогнозує виручку у розмірі від 27 до $29 мільярдів у першому кварталі цього року, що нижче, ніж очікували аналітики. Хоча компанія інвестує у відеосервіси, щоб конкурувати з TikTok, вона заробляє на цьому менше грошей, ніж на своїх традиційних стрічках у Facebook та Instagram.

За даними Bloomberg Billionaires Index, падіння вартості акцій компанії призвело до того, що власний капітал виконавчого директора Марка Цукерберга впав на $31 мільярд. Падіння особистих статків Цукерберга еквівалентне річному валовому внутрішньому продукту Естонії.