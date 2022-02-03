Байден: Лідер «Ісламської держави» аль Курайші підірвав себе сам, вбивши свою сімʼю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент США Джо Байден дав брифінг щодо рейду на північному заході Сирії, внаслідок якого загинув лідер «Ісламської держави» Абу Ібрагім аль Хашімі аль Курайші.
З його слів, рейд провели бійці Сил спеціальних операцій під контролем Центрального командування США. Для мінімізації жертв серед цивільних було вирішено відмовитися від авіаудару і провести наземну операцію.
Терорист ховався у триповерховому будинку на околиці села. Під час рейду він підірвав себе, обваливши третій поверх будівлі. Вибух був потужним, тому тіла загиблих викинуло надвір. Байден підтвердив загибель дітей і дружин аль Курайші. Кількості загиблих він не назвав.
За даними західних ЗМІ, які посилаються на офіційних представників, аль Курайші переховувався у селі Атмех на кордоні з Туреччиною. Туди попрямувала група вертольотів із бійцями ССО. Вони висадилися в районі будинку і вступили у короткий бій із терористами. Пролунав щонайменше один сильний вибух, ймовірно, це був підрив поверху ватажком ІД.
При цьому американські війська через гучномовці просили жінок і дітей залишити цей район. До того ж, у американців виникла проблема — у одного з гелікоптерів була несправність, через що його довелося підірвати на землі.
Місцеві жителі розповіли, що після рейду в районі операції залишилися частини людських тіл.
CBS News передає, що за даними Сирійського центру моніторингу з дотримання прав людини, під час рейду загинуло 13 людей. Серед них шість дітей і чотири жінки.
У соціальних мережах вже зʼявилися зображення і відеозаписи наслідків рейду, на яких видно тіла жертв, у тому числі маленьких дітей.
- 3 лютого Джо Байден оголосив про ліквідацію лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Ібрагіма аль Хашімі аль Курайші. Це був найбільший рейд США в Сирії після операції 2019 року, під час якої було вбито лідера ІД Абу Бакра аль Багдаді.