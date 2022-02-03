Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю. Перемовини тривали 15 років

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Пресслужба Офісу президента України

Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі між країнами. Переговори про підписання угоди тривали 15 років — з 2006 року.

Це відбулося в присутності президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Підписання угоди транслювала пресслужба Офісу президента.

Минулоріч взаємна торгівля країн встановила рекорд і зросла до $7 млрд — більш ніж наполовину.

«Це доказ, що наша мета, прагнення президентів двох країн — а це $10 млрд, — більш ніж реальна. А угода про вільну торгівлю допоможе досягти її більш швидко, ніж очікували», — наголосив Зеленський.

Водночас Ердоган привітав підписання угоди та висловив оптимізм щодо досягнення поставленої мети у $10 млрд.

Ключовим у домовленості є встановлення Туреччиною 0% мита на 10 337 товарів (95% від загальної кількості), які експортує Україна. Водночас ще на 1 348 товарів діятимуть тарифні квоти або зменшені мита.

Завдяки 0% мита на зернові Україна отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції. Також угода передбачає повне скасування турецьких мит на промислову продукцію.

Так, нульове мито встановлюється щодо 510 з 840 металургійних товарів, на 130 встановлено часткове зменшення мита, для 167 товарів металургії нададуть квоти щонайменше на 411 тисяч тонн.

Водночас Україна зможе застосовувати експортне мито на вивезення металобрухту, також зберігається дія мит на вживані автомобілі і секонд-хенд.

Окрім цього, вироблений Україною з турецької сировини товар після активування угоди буде вважатися українським і зможе безмитно потрапити на ринки усіх європейських країн.

За попередніми прогнозами уряду, угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП і +2,6% до доходів домогосподарств, а також будуть створені нові робочі місця.