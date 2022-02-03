Двоє колишніх суддів київського райсуду отримали по 7 років увʼязнення за хабар

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Вищий антикорупційний суд засудив двох колишніх суддів Голосіївського райсуду Києва до реального тюремного строку за хабар у $8 тисяч.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вирок винесено колишньому судді та судді, який на час скоєння злочину був адвокатом. Хабар першому давав громадянин за позитивне рішення у своїй справі.

Перший суддя отримав 7 років і 6 місяців із конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посаду судді протягом 3 років. Другий (за допомогу та підбурювання до хабаря) — 7 років із конфіскацією і позбавленням права займатися адвокатською діяльністю протягом 3 років. Обох взяли під варту в залі суду. Вони можуть оскаржити вирок протягом 30 днів.

Як повідомляє «Центр протидії корупції», вироки винесено Андрію Новаку й Олександру Білику (колишній адвокат).