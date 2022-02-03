У ВООЗ помітили шанси Європи на завершення пандемії коронавірусу

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У Всесвітній організації з охорони здоров’я заявили, що Європа близька до завершення пандемії коронавірусу. Там вважають, що у країн Європи з’явилася унікальна можливість взяти вірус під контроль.

Про це на брифінгу повідомив директор європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, пише The Associated Press.

За його словами, кількість смертей від коронавірусу наразі виходить на плато, і Європа має можливість завершити пандемію завдяки трьом факторам: високому рівню вакцинації населення та великій кількості тих, хто вже перехворів, схильності вірусу до меншого поширення в теплу пору року і меншого ступеня важкості штаму «Омікрон».

«Цей період підвищеного захисту слід розглядати як припинення вогню, що може дати нам міцний мир», — пояснив він.

Клюге вважає, що навесні може розпочатися тривалий період спокою та набагато вищого рівня захисту населення від будь-якої передачі вірусу.

Він також закликав країни Європи передавати вакцини через кордони, щоб зробити їх доступними для всіх. Учені неодноразово зазначали, що якщо більшість населення світу не буде вакциновано, подальше поширення коронавірусу може призвести до його мутацій у бік більш заразних або більш смертельних штамів.