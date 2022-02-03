У Києві зносять павільйон, де проводили «Кураж». Там збудують Президентський університет
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Києві на території ВДНГ розпочали зносити павільйон № 19, в якому проводився фестиваль-барахолка «Кураж». На його місці зведуть одну з будівель Президентського університету.
Про це повідомила засновниця «Куражу» Олена Гудкова.
Вона розповіла, що випадково дізналася про плани знести будівлю ще влітку 2021 року. ВДНГ не продовжив контракт з організаторами фестивалю.
«Розуміючи, що на рівних із президентом ми не зможемо боротися за павільйон, я для себе одразу вирішила, що не хочу скандалити, доводити та махати кулаками, тому прийняла обставини», — пише Гудкова.
Керівництво ВДНГ пропонувало їй переїхати в інший павільйон, але вона відмовилася, оскільки організатори вклали у відновлення павільйону № 19 близько 6 мільйонів гривень і багато сил.
«Окрім цієї пропозиції, ми не отримали пропозиції ані допомоги, ані компенсації вкладень, ані варіантів адекватного переміщення доволі значущої соціальної та культурної міської події», — зазначила Гудкова.
Вона просила Офіс президента зберегти павільйон як зразок радянського модернізму (був побудований у 1974 році), але їй навіть не відповіли. Про знесення вона теж дізналася випадково із соцмереж.
«У мене була одна дуже сильна зустріч, на якій зʼявилася реальна надія. Я була впевнена, що таке наше ставлення до ситуації не може бути просто проігноровано, я просто не вірила в це до останнього. А потім я побачила вчора це у сториз, прогортаючи стрічку, теж випадково. Ані ВДНГ, ані ОП не знайшли хвилини, щоби написати мені одне смс», — розповіла Гудкова.
- Благодійний фестиваль «Кураж», раніше відомий як «Кураж базар», проводився на ВДНГ з 2018 року. До його програми входили музичні виступи, майстер-класи, лекції, перфоманси та базар-барахолка. Останній «Кураж» відбувся 16–17 жовтня 2021 року, після чого організатори повідомили про безстрокові канікули через виселення з павільйону.
- Президентський університет з 11 кампусів планують збудувати на території ВДНГ до 2025 року. У ньому готуватимуть фахівців за такими напрямами: інформаційні технології, кібербезпека і штучний інтелект, нанотехнології, аерокосмічні технології, енергетичні технології, біотехнології та науки про здоровʼя, глобалізація та міжнародні комунікації.
- Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет говорив, що навчальний рік у ньому має розпочатися 1 жовтня 2023 року. Найкращим викладачам обіцяють платити по $4 тисячі.