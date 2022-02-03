У Києві зносять павільйон, де проводили «Кураж». Там збудують Президентський університет

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У Києві на території ВДНГ розпочали зносити павільйон № 19, в якому проводився фестиваль-барахолка «Кураж». На його місці зведуть одну з будівель Президентського університету.

Про це повідомила засновниця «Куражу» Олена Гудкова.

Вона розповіла, що випадково дізналася про плани знести будівлю ще влітку 2021 року. ВДНГ не продовжив контракт з організаторами фестивалю.

«Розуміючи, що на рівних із президентом ми не зможемо боротися за павільйон, я для себе одразу вирішила, що не хочу скандалити, доводити та махати кулаками, тому прийняла обставини», — пише Гудкова.

Керівництво ВДНГ пропонувало їй переїхати в інший павільйон, але вона відмовилася, оскільки організатори вклали у відновлення павільйону № 19 близько 6 мільйонів гривень і багато сил.

«Окрім цієї пропозиції, ми не отримали пропозиції ані допомоги, ані компенсації вкладень, ані варіантів адекватного переміщення доволі значущої соціальної та культурної міської події», — зазначила Гудкова.

Вона просила Офіс президента зберегти павільйон як зразок радянського модернізму (був побудований у 1974 році), але їй навіть не відповіли. Про знесення вона теж дізналася випадково із соцмереж.

«У мене була одна дуже сильна зустріч, на якій зʼявилася реальна надія. Я була впевнена, що таке наше ставлення до ситуації не може бути просто проігноровано, я просто не вірила в це до останнього. А потім я побачила вчора це у сториз, прогортаючи стрічку, теж випадково. Ані ВДНГ, ані ОП не знайшли хвилини, щоби написати мені одне смс», — розповіла Гудкова.