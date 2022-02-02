Кабмін схвалив угоду про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною

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Кабінет міністрів затвердив проєкт угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 2 лютого.

Як зазначається, ключовим у домовленості є встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарів (95% від загальної кількості), які експортує Україна.

Водночас ще на 1 348 товарів діятимуть тарифні квоти або зменшені мита.

В уряді розповіли, що завдяки 0% мита на зернові Україна отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції.

Також угода передбачає повне скасування турецьких мит на промислову продукцію.

Так, нульове мито встановлюється щодо 510 з 840 металургійних товарів, на 130 встановлено часткове зменшення мита, для 167 товарів металургії нададуть квоти щонайменше на 411 тисяч тонн.

Водночас Україна зможе застосовувати експортне мито на вивезення металобрухту, також зберігається дія мит на вживані автомобілі і секонд-хенд.

Окрім цього, вироблений Україною з турецької сировини товар після активування угоди буде вважатися українським і зможе безмитно потрапити на ринки усіх європейських країн.

За попередніми прогнозами уряду, угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП і +2,6% до доходів домогосподарств, а також будуть створені нові робочі місця.