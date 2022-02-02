Вагітний чоловік, рукостискання та «плавлене обличчя»: в iOS з’являться понад 40 нових емодзі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Bernard Hermant / Unsplash
У новій версії операційної системи від Apple iOS з’являться понад 40 нових емодзі. Наразі їх тестують у бета-версії.
Про це пише Emojipedia.
Серед нових емодзі є 8 нових смайликів, три нових зображення людей, зокрема чоловіка в короні та двох вагітних людей. Також буде 7 нових емодзі, пов’язаних із руками, і 25 різних мультирасових рукостискань.
Крім цього, з’являться і багато інших зображень, зокрема гнізда, коралів, шини, рятувального круга, рентгену, батареї, дискошару тощо.
Очікується, що емодзі з’являться на всіх пристроях уже в березні-квітні 2022 року.
- Консорціум Unicode представив найпопулярніші емодзі 2021 року. 92% онлайн-мешканців світу використовують смайлики як форму спілкування. Серед усіх видів смайликів на сльози радості припадає понад 5%, на другому місці — червоне серце.