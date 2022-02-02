Вагітний чоловік, рукостискання та «плавлене обличчя»: в iOS з’являться понад 40 нових емодзі

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Bernard Hermant / Unsplash

У новій версії операційної системи від Apple iOS з’являться понад 40 нових емодзі. Наразі їх тестують у бета-версії.

Про це пише Emojipedia.

Серед нових емодзі є 8 нових смайликів, три нових зображення людей, зокрема чоловіка в короні та двох вагітних людей. Також буде 7 нових емодзі, пов’язаних із руками, і 25 різних мультирасових рукостискань.

Крім цього, з’являться і багато інших зображень, зокрема гнізда, коралів, шини, рятувального круга, рентгену, батареї, дискошару тощо.

Emojipedia

Очікується, що емодзі з’являться на всіх пристроях уже в березні-квітні 2022 року.