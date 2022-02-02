Бабак Тимко III спрогнозував нестабільну весну

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Цього року весна в Україну прийде за розкладом, але погода буде нестабільною. Такий прогноз дав бабак Тимко III.

Про це повідомляє «Суспільне».

«Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Він каже, що нас очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною», — пояснила «прогноз» Тимка наукова співробітниця кафедри біології Харківського національного університету ім. Каразіна Надія Токарська.

Бабак живе на біологічній станції Харківського національного університету ім. Каразіна в селі Гайдари Зміївського району Харківської області. На біостанції ХНУ День бабака відзначають з 2004 року. Нинішній бабак — вже третій, якого використовують для передбачення настання весни.