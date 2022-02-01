Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька подала у відставку

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Facebook / Владислава Магалецька

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) Владислава Магалецька подала у відставку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook 1 лютого.

«Подала вчора заяву на звільнення з посади голови Держпродспоживслужби за власним бажанням. Причина — наполегливі рекомендації лікарів по стану здоров’я в найближчі декілька місяців», — написала Магалецька.

Також вона пояснила, що в найближчий час не зможе працювати в такому режимі, як того вимагає посада голови Держпродспоживслужби, а брати довгий лікарняний вважає неправильним.

Владислава Магалецька була призначена головою Держпродспоживслужби 13 жовтня 2020 року. До цього вона працювала на посаді віцепрезидента Спілки українських підприємців (СУП), а у 2014—2016 роках була заступником міністра аграрної політики та продовольства.