Організатори фестивалю Atlas Weekend змінили його назву

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Atlas Weekend / Facebook

Один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend змінив назву — тепер це просто Atlas. Про це організатори повідомили 1 лютого.

«Давай відверто, ми вже давно «Атлас» для тебе і твоїх друзів. І вже давно наша фестивальна тусовка — це більше ніж просто «вікенд». Відтепер ми не будемо виправляти тебе та пливти проти течії. Atlas — це набагато масштабніше, ніж декілька концертів на вихідних. Це місце, де ти зустрічаєш всіх своїх друзів чи давніх знайомих, місце, де ти можеш бути собою і де можна мандрувати країнами та культурами, не виїжджаючи за кордон», — пояснили своє рішення організатори.

Разом із назвою вирішили змінити й візуальне оформлення — цього року зупинились на стилістиці коміксів.

Atlas Weekend / Facebook

У 2022 році фестиваль відбудеться з 6 до 11 липня. Організатори вже оголосили, що виступатимуть гурти Alt-J, Placebo, Twenty One Pilots, Guano Apes, Apocalyptica. Квитки вже можна придбати тут.