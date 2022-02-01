Нардеп Воронько вирішив покинути «Слугу народу». Перед цим у нього проводило обшуки ДБР

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Нардеп Олег Воронько вирішив покинути фракцію «Слуга народу». Заяву про вихід із фракції він передасть керівництву сьогодні.

Про це він повідомив у кулуарах парламенту, пише Укрінформ.

«Я, Воронько Олег, ухвалив рішення вийти з фракції «Слуга народу» [… ] Заяву про вихід із фракції я ще не передав керівництву, але сьогодні зроблю це», — сказав нардеп.

За його словами, причиною такого рішення став тиск на нардепів з боку Офісу президента.

Згодом під час засідання Ради очільник парламенту Руслан Стефанчук зачитав заяву Воронька про вихід з фракції «Слуга народу».

Олег Воронько був обраний нардепом на мажоритарному окрузі №103 (місто Олександрія Кіровоградської області) на виборах у 2019 році. Після звільнення спікера Дмитра Разумкова він увійшов до МФО «Розумна політика».

Напередодні Державне бюро розслідувань провело обшуки у Воронька. На нардепа раніше склало протокол Нацагентство із запобігання корупції за порушення обмежень поєднувати діяльність депутата з іншими видами діяльності (бізнесом). Однак під час суду Воронько надав документи про те, що його звільнили з посади директора компанії. Але в ДБР вважають, що ці документи були підроблені.