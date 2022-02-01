Начальнику охорони Януковича призначили утримання під вартою. Суд дозволив його екстрадицію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Гонтар Володимир / УНІАН
Колишньому заступнику начальника Управління держохорони (начальнику Служби безпеки президента) Костянтину Кобзарю, який допоміг Віктору Януковичу втекти з України, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Про це повідомили Держбюро розслідувань і Офіс генпрокурора.
Крім запобіжного заходу, суд дав дозвіл на спецдосудове розслідування проти зазначеного генерал-майора за його відсутності, а також дозволив розпочати процедуру екстрадиції.
Колишній начальник охорони Януковича підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через кордон і дезертирстві за змовою (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК).
За даними слідства, у лютому 2014 року Кобзар брав участь у процесі втечі Януковича з Криму до Росії, перебуваючи за документами у відрядженні. Після втечі Януковича він не повернувся на місце служби і сам утік із України разом із іншими військовослужбовцями Управління держохорони.
- У 2018 році Кобзар брав участь у судовому засіданні у справі Майдану через відеозв’язок з анексованого Росією Криму.
- У листопаді 2021 року Кобзарю повідомили про підозру у дезертирстві і переправленні колишнього президента до РФ.