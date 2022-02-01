Компанія Sony купила розробника ігор Halo і Destiny
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія Sony Interactive Entertainment оголосила про покупку американської студії Bungie — розробника пʼяти серій відеоігор Halo і двох частин гри Destiny.
Про це повідомляють пресслужби Sony і Bungie.
Розробник залишиться мультиплатформним. Його не обмежуватимуть у виборі платформ для випуску майбутніх ігор. Bungie збереже своє керівництво, творчу свободу і право самостійно видавати свої проєкти.
Сума угоди офіційно не розголошується, але GamesIndustry пише, що Sony розробник дістався за $3,6 мільярда.
- Sony оголосила про покупку Bungie через два тижні після новини про те, що Microsoft вирішила купити розробника ігор Activision Blizzard — творця Call of Duty, Warcraft, Diablo, StarCraft та Overwatch. Activision Blizzard розвивала Destiny разом із Bungie.