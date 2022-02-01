Компанія Sony купила розробника ігор Halo і Destiny

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Компанія Sony Interactive Entertainment оголосила про покупку американської студії Bungie — розробника пʼяти серій відеоігор Halo і двох частин гри Destiny.

Про це повідомляють пресслужби Sony і Bungie.

Розробник залишиться мультиплатформним. Його не обмежуватимуть у виборі платформ для випуску майбутніх ігор. Bungie збереже своє керівництво, творчу свободу і право самостійно видавати свої проєкти.

Сума угоди офіційно не розголошується, але GamesIndustry пише, що Sony розробник дістався за $3,6 мільярда.