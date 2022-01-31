Італійський дім моди Dolce & Gabbana відмовився від використання хутра
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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MIGUEL MEDINA / Getty Images
Італійський дім моди Dolce & Gabbana припинить використовувати хутро у всіх своїх колекціях з цього, 2022 року.
Про це бренд 31 січня повідомив у спільній заяві з асоціацією із захисту прав тварин Humane Society International, яку цитує Reuters.
«Ми працюємо над створенням стійкішого майбутнього, в якому використання хутра тварин не може розглядатися. Вся система моди відіграє важливу роль у формуванні соціальної відповідальності, яку необхідно просувати та заохочувати», — сказав співробітник групи зі звʼязків з громадськістю та маркетингу Феделі Усаї.
Бренд переключиться на одяг та аксесуари з екохутра та й надалі співпрацюватиме з майстрами-кушнірами для збереження робочих місць.
Від хутра вже відмовились бренди Armani, Kering, Prada, Valentino, Versace та Moncler, а також Balenciaga, Bottega Veneta й Yves Saint Laurent.
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