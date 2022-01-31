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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Нацполіція затримала групу людей, які планували влаштувати заворушення в центрі Києва. До цих акцій хотіли залучити близько 5 тисяч людей.

Про це на брифінгу повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

За його словами, учасникам акції протесту планували заплатити за це. Загалом у акції мали брати участь до 5 тисяч осіб, серед яких 1,5 тисячі мали складати так звані тітушки, які мали влаштувати сутички з поліцейськими.

«Це планувалося наперед. Обов’язково мало бути насильство серед учасників цього мітингу. Мала пролитися кров, причому була заготовлена спеціальна бутафорська кров, яка внаслідок цих конфліктів із правоохоронцями мала начебто пролитися серед активістів», — розповів Монастирський.

Він також зазначив, що під час акції планувалося підпалювати шини, використовувати вогнегасники та салюти. Також на акції були підготовлені нібито медики, які мали засвідчити травмування учасників протестів і це все мали показати на всіх телеканалах.

Міністр підкреслив, що ці акції були спрямовані на розгойдування та дестабілізацію ситуації в Україні. Також планувалося згодом організувати такі акції у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській області.

Також очільник Нацполіції Ігор Виговський повідомив, що проведення цих акцій планувалося на 31 січня під Офісом президента. Крім того, МВС показало відео перемовин організатора мітингу з помічниками.

За даними Нацполіції, для цього мітингу організатори закупили 200 фаєрів, 200 димових шашок, підготували 20 шин, 10 вогнегасників, 2 000 листівок, близько 300 прапорів та 12 радіостанцій, а також банери, медичні жилети та бутафорську кров. Усе це вилучали поліцейські під час обшуків.

Виговський повідомив, що організатора та спільників затримали правоохоронці. Наразі їм готують підозру та будуть обирати запобіжний захід. Вони є громадянами України. Замовників акції поки встановлюють.