Синоптики дали прогноз, яка погода переважатиме в Україні в лютому

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У лютому 2022 року погода в Україні буде близькою до норми.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, середня місячна температура повітря становитиме 0...-4 °С, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму буде до +1 °С. Загалом для останнього місяця зими нормою є до +4 °С на півдні та Закарпатті.

Найнижчою температурою, яку фіксували у лютому в Україні, була -24...-39 °С, а на півдні Одещини та в Криму — до -15...-23 °С.

Водночас абсолютний максимум температури повітря в лютому становить +12...+20 °С, у південній частині, на Вінниччині та Прикарпатті подекуди стовпчики термометрів показували +21...+24 °С.

Окремо в Укргідрометцентрі розповіли, що місячна кількість опадів, яка очікується в лютому, становитиме 22—40 мм, а в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму 52—75 мм, що у більшості західних та південно-західних областей є меншим за норму (104—108 мм), на решті території країни — в межах норми.