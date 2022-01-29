Дослідницька станція та висадка людини на Місяць. Китай представив пʼятирічний план із освоєння космосу

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Twitter / Jim Bridenstine

Китай представив пʼятирічний план освоєння космосу, який включає висадку людини на Місяць та розробку космічного корабля наступного покоління для відправлення людей у космос.

Про це пише The Verge.

План представило Національне космічне управління Китаю. Повідомляється, що перед висадкою людини Китай планує зосередитись на вивченні Місяця за допомогою зондів. Туди хочуть відправити ще два автоматичні космічні кораблі, які вивчатимуть місячні полярні області — райони місячної поверхні, де, як вважається, є лід, особливо у глибоких, постійних тінях деяких гір і кратерів. Китай також планує співпрацювати з міжнародними партнерами, щоби «побудувати міжнародну дослідницьку станцію» на Місяці.

Повідомляється, що Китай «придивляється» й до дослідження інших планет Сонячної системи. Він сподівається запустити зонди до астероїдів, які зближуються із Землею, вивчити способи відправлення космічних кораблів до Юпітеру та на Марс, а також планує доставити зразки поверхні Червоної планети.

У документі перераховано багато інших космічних цілей, таких як будівництво китайської космічної станції, оновлення супутникових технологій, поліпшення космічних транспортних та ракетних систем, створення нових ракетних двигунів та багато іншого.