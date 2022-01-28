Правоохоронці спіймали на хабарі чинного народного депутата України. Ідеться про «слугу» Сергія Кузьміних

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Детективи Національного антикорупційного бюро спільно із САП та прокуратурою викрили чинного народного депутата України на «гарячому», під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень.

Про це інформує пресслузжба НАБУ.

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Співрозмовник «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердив, що ідеться про депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних. Однак його не затримали. а тільки викрили.

Про деталі затримання НАБУ обіцяє розповісти згодом.