Австралія виділить $700 мільйонів на захист Великого Барʼєрного рифу від наслідків змін клімату

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Manny Moreno / Unsplash

Уряд Австралії виділить $700 мільйонів на захист Великого Барʼєрного рифу від загрози зміни клімату. Таке рішення ухвалили після того, як риф не визнали обʼєктом, що перебуває «в небезпеці».

Про це повідомляє CNN.

Половина цих коштів піде на роботу із ґрунтом уздовж північно-східного узбережжя Австралії — на ліквідацію ерозії та зменшення кількості стічних вод, які містять пестициди. Також гроші підуть на управління, яке займається захистом найбільшого коралового рифу у світі.

Премʼєр-міністр країни Скотт Моррісон оприлюднив пакет заходів щодо збереження рифу на найближчі 10 років. За його словами, Австралія підтримує здоровʼя рифу й економічне майбутнє туроператорів, представників сфери послуг і спільноти Квінсленду, що перебувають у центрі місцевої економіки.

Моррісон заявив, що 64 тисячі робочих місць залежать від цього рифу, тому його стан впливає на економічну стабільність регіону.

Чому це важливо?

22 червня 2021 року ЮНЕСКО від імені ООН звинуватила Австралію в тому, що вона не зробила все можливе для захисту Великого Барʼєрного рифу від змін клімату.

У відповідь міністр Австралії з питань захисту довкілля Сюзан Лей звинуватила ЮНЕСКО в політичному рішенні та відході від попередніх домовленостей. Річ у тім, що внесення Великого Барʼєрного рифу до категорії «в небезпеці» негативно б вплинуло на туризм і тисячі робочих місць в Австралії, оскільки він став би закритою територією. Відтак країна зобовʼязалася виділити кошти на підтримку рифу та збереження його від згубного впливу глобального потепління.