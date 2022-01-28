Суд у США відмовився відхилити позов грузинської шахістки Гапріндашвілі проти Netflix через серіал «Хід королеви»

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Netflix

Американський суд відхилив прохання стримінгового сервісу Netflix закрити справу за позовом грузинської шахістки Нони Гапріндашвілі, яка вимагає від компанії $5 мільйонів та вилучення епізодів серіалу «Хід королеви», де вона згадується у спотвореному світлі.

Про це пише ВВС.

Текст одного з епізодів згадував Гапріндашвілі — ніби вона була «чемпіонкою світу серед жінок і ніколи не зустрічалася з чоловіками». При цьому Гапріндашвілі у своєму позові переконує, що до 1968 року, про який йдеться в епізоді, вона зіграла щонайменше із 59 чоловіками, зокрема із 10 гросмейстерами. У позові вказано, що Netflix «нахабно і свідомо брехав про досягнення Гапріндашвілі з дешевою та цинічною метою — роздмухати драму». Ще однією образою Гапріндашвілі вважає те, що її назвали «росіянкою».

Netflix вимагав відхилення позову, стверджуючи, що серіал — вигадка, а перша поправка Конституції США надає творцям серіалів широку свободу у виготовленні контенту. Проте суддя Центрального окружного суду Каліфорнії Вірджинія Філіпс заявила, що немає прецедентів, які дозволяють не розглядати позови, повʼязані з «приниженням реальних людей у вигаданих творах».