Tesla знову перенесла випуск Cybertruck та Roadster, а також першої бюджетної моделі

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Tesla

Компанія Tesla перенесла на 2023 рік початок продажів пікапу Cybertruck та спортивного автомобіля Roadster. Над першою бюджетною моделлю там поки навіть не працюють.

Про це повідомив інвесторам засновник компанії Ілон Маск, пише The New York Post.

Проблеми з виробництвом автомобілів пов’язані з перебоями в ланцюгах поставок по всьому світу.

Таким чином пікап Cybertruck та спортивний автомобіль Roadster планують випускати в 2023 році. Що стосується бюджетної моделі за $25 тисяч, то її поки навіть не розробляли.

«Ну, наразі ми не працюємо над автомобілем за $25 тисяч. У якийсь момент ми це зробимо, але у нас зараз достатньо справ, занадто багато справ, чесно кажучи. Отже в якийсь момент вони будуть», — пояснив Маск.

Через такі проблеми компанія наразі сфокусується на нарощуванні виробництва автомобілів, які вона вже випускає та продає. Маск підкреслив, що у 2022 році Tesla не анонсуватиме нові моделі.